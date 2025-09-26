Ekran kullanımı göz kuruluğunu artırır mı?

Uzmanlar, özellikle bilgisayar ve telefon kullanımının artmasıyla birlikte sıkça rastlanan göz kuruluğu konusunda vatandaşları uyardı. Gözyaşı üretiminin azalması veya kalitesinin bozulmasıyla ortaya çıkan göz kuruluğu, görme konforunu düşürürken günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanları, uzun süre ekran karşısında kalmanın, klimalı ortamlarda bulunmanın, yeterince su içmemenin ve bazı ilaçların göz kuruluğunu artırdığını belirtiyor. Hastalarda yanma, batma, kızarıklık, ışığa hassasiyet ve bulanık görme gibi şikayetler öne çıkıyor. Uzmanlar, ekran kullanımında 20 dakikada bir mola verilmesi, yeterli sıvı tüketilmesi ve doktor kontrolünde suni gözyaşı damlalarının kullanılması gerektiğini vurguluyor. Suni gözyaşı damlaları, jeller ve pomatlar, ekran karşısında sık sık mola vermek, göz kırpmayı unutmamak, sigara dumanı ve klimalı ortamlardan uzak durmak öneriliyor. Ilık kompres ve göz kapağı temizliği, doktorların önerdiği ilaç tedavisi göz kuruluğunu önlemede faydalı olabilir. Uzmanlar vatandaşlara göz sağlığını korumaları için düzenli göz muayenesi yaptırmaları öneriliyor.