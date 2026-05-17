Ekrek Mahallesinde Hıdırellez Şenliği

Ekrek Mahallesinde düzenlenen şenliğe; MHP Bünyan İlçe Başkanı Mustafa Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Belediye Meclis Üyesi Ramazan Öztürk ile KAÇEP İlçe Başkanı Nagehan Altun katıldı. Protokol üyeleri program boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek Hıdırellez coşkusuna ortak oldu. Öte yandan Anahtar Parti Bünyan İlçe Başkanı İbrahim Kılıç da etkinlikte vatandaşlarla buluştu. Kılıç, yaptığı açıklamada, “Bünyan Köprübaşı Mahallemizde düzenlenen Hıdırellez Bayramı şenliklerine katılarak hemşehrilerimizin neşesine ortak olduk. Baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez coşkusunu yaşarken vatandaşlarımızla içten sohbetler gerçekleştirip taleplerini dinledik. Bizleri güler yüzleriyle ve misafirperverlikleriyle bağrına basan tüm Ekrek ve Zek halkına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Hıdırellez kültürünün yaşatıldığı etkinlikte vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde keyifli vakit geçirdi. Katılımcılar, Hıdırellez’in ilçeye sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

