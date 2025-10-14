Ekrem Görçeker, Yahyalı'da Projeleri İnceledi

Ziyaret kapsamında Gözbaşı Sosyal Tesisleri'ni gezerek, Belediye Başkanımız Esat Öztürk’ten ilçemizde gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler aldı. Görçeker, bu projelerin yerel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ardından, Meydan Otağı Kafe’de hemşehrilerimizle bir araya gelen Görçeker, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, onların taleplerini dinledi. İlçenin doğal güzelliklerine hayran kalan Görçeker, misafirperverliği için Belediye Başkanımız Sn. Esat Öztürk’e teşekkür etti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Canleblebici, İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özuzun, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sivritepe, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Bu ziyaret, Yahyalı’nın gelişimi için atılan adımların ve yerel yönetimlerin öneminin bir kez daha altını çizerken, halkla olan bağların güçlenmesine de katkı sağladı.