Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir. Elbette parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukuku ve ahlakına uygun şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim dedi.

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  • 18.08.2023 17:20
  • Güncelleme: 18.08.2023 17:20
Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir. Elbette parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukuku ve ahlakına uygun şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" dedi.

60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir’de düzenlenen programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar köyünde bulunan cemevini ziyaret etti. Bir süre vatandaşlar ile sohbet eden İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bütün derinliğiyle ben bu felsefeyi yaşayan ve hisseden bir insanım. Umuyorum Hacı Bektaş-ı Veli’nin o derinliğine ve felsefesine, bu topraklara kattığı o güzel duygulara layık olurum. Bir başka husus aslında Hacı Bektaş Veli o günden itibaren sunduğu o insana dair duyguları, düşünceleri bir olmaya dair duyguları ve düşünceleri aslında bugün millet olma bilincimizin bir arada olma bilincimizin kökenini oluşturuyor. Bizim aslında en kolay gerçekleştirmemiz gereken şey birbirimizi sevebilmek ama en zoru yapıyoruz bazen" dedi.

"Artık 16 milyonluk şehirde bizim göreve başladığımız günden itibaren bir inanç masamız var" diyen İmamoğlu, "O masada imam da var, papaz da var, haham da var. Alevi dedesi de var. Şafii inancına sahip vatandaşlarımızın melesi de var. Her inançtan temsilcinin bulunduğu, kendi inancıyla ilgili yaşadığı birtakım sıkıntıları varsa dile getirdiği bir demokratik ortamı var etmiş olmanın gerçekten gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir"

İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir. Elbette parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukuku ve ahlakına uygun şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim."

Ekrem İmamoğlu, Avanos ilçesi Merkez Camii’nde cuma namazı kıldıktan sonra temaslarına Güray Yeraltı Seramik Müzesi gezisiyle devam etti.

İHA

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