El birliğiyle okullarını yenilediler

Kocasinan Şeker İlkokulu'nda idareciler ve öğretmenler el ele vererek okul kapılarını yenileyip, duvarları boyadı.

El birliğiyle okullarını yenilediler
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Şeker İlkokulu’nda idareciler ve öğretmenler el ele vererek okul kapılarını yenileyip, duvarları boyadı.

Kocasinan Şeker İlkokulu Müdürü Osman Akdemir ve öğretmenler elbirliği yaparak, okulun kapılarını yenileyip duvarlarını boyayarak, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdi. Kocasinan İlçesi Şeker Fabrikası yanında bulunan Şeker İlkokulu idarecileri ve öğretmenler faaliyetleriyle okulu adeta ilk gün ki haline getirdi.

Okul Müdürü Osman Akdemir konuyla ilgili olarak, “Sınıf kapılarını yenileyerek, okulun bölümlerini el birliğiyle boyayarak okulumuzu Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin en iyi şekilde uygulanacağı eğitim yuvası haline getirdik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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