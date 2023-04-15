El emeği ürünlerin Talas'taki merkezi 'maharetli eller'

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 16 Nisan Pazar günü Talaslıları ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 15.04.2023 10:05
  • Güncelleme: 15.04.2023 11:02
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El emeği ürünlerin Talas'taki merkezi 'maharetli eller'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 16 Nisan Pazar günü Talaslıları ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekliyor.

El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.

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İHA

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