El feneri ile girdiği inşaatlardan 40 bin TL'lik demir çalan hırsız tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde el feneri ile girdiği üç farklı inşaattan 40 bin TL değerinde demir çalan şahıs, önce kameraya, ardından da polis ekiplerine yakalandı.

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  • 19.12.2022 22:21
  • Güncelleme: 20.12.2022 08:43
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El feneri ile girdiği inşaatlardan 40 bin TL'lik demir çalan hırsız tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde el feneri ile girdiği üç farklı inşaattan 40 bin TL değerinde demir çalan şahıs, önce kameraya, ardından da polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle’de el feneri ile girdiği üç farklı inşaattan 40 bin TL değerinde demir çalan şahsı yakalamak için Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın E.Ö. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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