El uyuşması deyip geçmeyin

Uyuşmanın elin hangi bölgesinde gerçekleştiğinin sorunun kaynağını belirlemede önemli olduğunun altını çizen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, “Sinir sistemini bir elektrik kablosu gibi düşünebilirsiniz. Üzerindeki baskı ne kadar uzun sürerse, kablonun içindeki iletkenlerin geri dönüşümsüz hasar görme riski de bir o kadar artar. Gece uyuşmaları bu sistemin bir uyarısı gibi görünmeli ve ciddiye alınmalı” dedi.

Eldeki fonksiyon kaybı ve hissizliğin kaynağının genellikle sinirin geçtiği dar anatomik kanallardaki basınç artışı olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, “Uyuşmanın hissedildiği bölge, sinir basısının konumunu tayin etmede belirleyici bir yere sahip. Baş, işaret ve orta parmaktaki uyuşmalar bilek kanalındaki karpal tünel sendromuna, serçe ve yüzük parmağındaki uyuşmalar dirsek bölgesindeki kübital tünel sendromuna, tüm el ve kola yayılan şikayetler ise boyun omurlarındaki sinir kökü basılarına yani boyun fıtığına işaret edebilir” açıklamasında bulundu.

Kendiliğinden geçer diye düşünmeyin

Pek çok hastanın uyuşmaların geçici olduğunu düşünerek hekime başvurmayı ertelediğini belirten Prof. Dr. Selçuk Göçmen, bu tür vakalarda cerrahi açıdan en büyük riskin şikayetlerin kendiliğinden geçmesini bekleyerek süreci aksatmak olduğunu vurguladı. Sinir sıkışmalarının mekanik bir baskı sonucu oluştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Göçmen, bası altında kalan sinir liflerinin zamanla fonksiyonunu yitirerek geri dönülemez hasara ve kas erimesine yol açtığını belirtti. Erken evrede yaşam tarzı değişiklikleri veya fizik tedavi ile çözülebilecek sorunların ihmal edilmesi durumunda elinden eşya düşürme ve düğme ilikleyememe gibi ciddi güç kayıplarının yaşanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Göçmen, “Bu aşamaya gelindiğinde yapılacak bir cerrahi müdahale siniri rahatlatsa bile kaybedilen kas gücünün ve ince motor becerilerin geri kazanılması oldukça güç ve uzun bir rehabilitasyon süreci gerektirir” şeklinde konuştu.

Erken aşamada yapılacak müdahale kalıcı felç riskini ortadan kaldırır

Tedavi için öncelikle elektromiyografi (EMG) testi ile sinir iletim hızı ölçülerek, basının derecesini kesin olarak saptanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Selçuk Göçmen, “İleri seviye sıkışmalarda uygulanan mikrocerrahi yöntemi ile sinir üzerindeki baskı tamamen kaldırılırken, doku hasarı minimumda tutulur. Lokal anestezi altında yapılan ve yaklaşık 15-20 dakika süren bu mikrocerrahi müdahaleler sayesinde hastalar genellikle aynı gün taburcu edilerek günlük hayatlarına dönebilirler” dedi.

Sinir sisteminin baskıya karşı son derece hassas bir yapıya sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Göçmen, erken aşamada yapılacak bir cerrahi işlemin kalıcı felç ve kas erimesi riskini ortadan kaldıran tek kesin çözüm olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Selçuk Göçmen, aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı mevcutsa, vakit kaybetmeden bir uzmana danışılması gerektiğini paylaştı:

1. Uyuşma nedeniyle uykudan uyanıp kolunuzu ve elinizi sallamak zorunda kalıyorsanız.

2. Elinizde gözle görülür bir güç kaybı başladıysa.

3. Uyuşmaya boyun ağrısı veya kola yayılan keskin ağrılar eşlik ediyorsa.

4. Bileklik veya dinlendirme gibi basit yöntemlerle şikayetleriniz 2 haftadan uzun süredir azalmıyorsa.