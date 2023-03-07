Elbistan’a 100 konteyner kapasiteli Develi Konteyner Kenti kuruluyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Yaşanan depremler sonrası tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Develi Belediyesi de Elbistan’a yapılacak 100 konteyner kapasiteli Develi Konteyner Kenti için alt yapı çalışmalarına başladı.

Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Güçlü ve Mustafa Temur’la ekiplerin Elbistan’a ulaştığını ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlandığını söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kardeş ilçe olduğumuz Elbistan ve Göksun başta olmak üzere talep gelen tüm deprem bölgesine elimizden geldiğince hizmet etmeye devam ediyoruz. Develi Konteyner Kenti’nin alt yapı çalışmalarını ekiplerimiz en kısa sürede bitirerek depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunacaklar. Birlik ve beraberlikle aşacağımız bu süreçte Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.