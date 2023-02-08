Elbistan'da acı manzara havadan görüntülendi
Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi.
- 08.02.2023 13:42
- Güncelleme: 08.02.2023 13:42
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Kahramanmaraş Elbistan’da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti. 10 ili etkileyen deprem Elbistan ilçesinde ağır hasar oluşturdu. Birçok bina yıkılırken yüzlerce insan enkaz altında kaldı. Termometrelerin -10 dereceleri gösterdiği ilçede enkazın üstüne beyaz örtü kapladı. Oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi.
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