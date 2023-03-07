Elbistan'da yapılacak Develi Konteyner Kenti için çalışmalar başladı

Kahramanmaraş Arama Kurtarma Kriz Koordinasyon Merkezi'nde canla başla mücadele eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talepleri istikametinde Elbistan'a yapılacak 100 konteyner kapasiteli Develi Konteyner Kenti için altyapı çalışmaları başladı.

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  • 07.03.2023 12:49
  • Güncelleme: 08.03.2023 07:44
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Elbistan'da yapılacak Develi Konteyner Kenti için çalışmalar başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş Arama Kurtarma Kriz Koordinasyon Merkezi’nde canla başla mücadele eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talepleri istikametinde Elbistan’a yapılacak 100 konteyner kapasiteli Develi Konteyner Kenti için altyapı çalışmaları başladı.

Develi Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Güçlü ve Mustafa Temur’la ekiplerin Elbistan’a ulaştığını ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kardeş ilçe olduğumuz Elbistan ve Göksun başta olmak üzere talep gelen tüm deprem bölgesine elimizden geldiğince imkanlarımız el verdiği ölçüde hizmet etmeye devam ediyoruz. Develi Konteyner kentinin alt yapı çalışmalarını ekiplerimiz en kısa sürede bitirerek, depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunacaklar. Birlik ve beraberlikle aşacağımız bu süreçte Rabbim yar ve yardımcımız olsun” açıklamalarında bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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