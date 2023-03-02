Elbistan'dan Kayseri'ye 'çarşı' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 72 saat gibi rekor bir sürede hayata geçirdiği Elbistan Kayseri Çarşısı için başta koordinatör valiler olmak üzere, Elbistanlı esnaflar ve vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç'a ve Kayserililere teşekkür etti.

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  • 02.03.2023 14:23
  • Güncelleme: 02.03.2023 15:03
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Elbistan'dan Kayseri'ye 'çarşı' teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 72 saat gibi rekor bir sürede hayata geçirdiği Elbistan Kayseri Çarşısı için başta koordinatör valiler olmak üzere, Elbistanlı esnaflar ve vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a ve Kayserililere teşekkür etti.

Afet bölgesinde bir ilk olan Elbistan Kayseri Çarşısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından rekor kısa bir sürede hayata geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 5 bin metrekare alan üzerine 150 personel ve 15 iş makinesi ile 72 saat içerisinde 90 konteynerlik Elbistan Kayseri Çarşısı, bölge esnafın hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, altyapısından, iç tesisatına, kanalizasyonundan elektrik tesisatına ve kilitli parkeden çevre düzenine kadar tüm çalışmaları rekor bir sürede tamamlarken, esnaflar da iş yerlerine yerleşip, bölge sakinleri için hizmete başladılar. Bölgede koordinatöre vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de hayatı normale döndürecek bu çarşı için emeği geçenlere teşekkür ettiler. Esnaflar da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çarşının çok güzel olduğunu, çok beğendiklerini ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a ve Kayserililer ile emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Esnaflar, Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun, tuttuğunuz altın olsun, çok teşekkür ederiz, Allah emeğinizi zayi etmesin. Size ve çalışanlara teşekkür ediyoruz” dediler.

Başkan Büyükkılıç da, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceklerini vurguladı.

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İHA

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