Elbistan Kayseri Çarşısı’nın ilk müşterisi Büyükkılıç oldu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, yaraların sarılması için tüm Türkiye seferber oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de, temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra özellikle Kahramanmaraş ve ilçelerinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir, ikinci büyük depremin merkezi Elbistan’da ticari hayatın normale dönmesi için konteyner çarşı kurdu. 5 bin metrekare alan üzerine 150 personel ve 15 iş makinesi ile 72 saat içerisinde 90 konteynerlik Elbistan Kayseri Çarşısı tamamlandı.

Çarşıda esnafların yüzlerini güldüren Büyükkılıç, yaptığı telefon konuşmasında çarşıdaki bir dükkânda yumurta satışı da yapılması için talimat verdi. Dakikalar içerisinde yumurta sevki yapılırken, Büyükkılıç da hem satış yapılacak dükkâna yumurtaları taşıdı hem de depremzedelere dağıttı.

Büyükkılıç, esnaflara hayırlı işler dileyerek, “Önemli olan sahiplenmesi, yüzünün tebessüm etmesi, burada birbirine sahip çıkmasıdır. Allah’ın izniyle burası canlanır” dedi.

Çarşıda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, dükkânlarına yerleşen esnafla bir araya geldi. Esnaflara tatlı ikramında bulunan Büyükkılıç, ayrıca AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile de çarşıyı gezdi. Milletvekili Ünal, “Kayseri Büyükşehir Belediyemize minnettarız, her an yanımızda oldu, Allah razı olsun. Bu çarşıyı da güzel bir şekilde inşa etti. O yüzden Memduh beye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Elbistan Kayseri Çarşısı içerisinde giyim, gıda, kuaför, bakkal, büfe, çay ocakları, kahvaltı salonları, mescid ve WC gibi yaşam alanları yer alıyor.