Elbistan Konteynır Çarşı örnek oldu

Toparlanma adımları atılmaya başlanan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Melikgazi Belediyesi'nin konteynerlerden kurduğu 'Elbistan Melikgazi Çarşı' hizmet vermeye başladı.

PAYLAŞ
  • 01.03.2023 15:21
  • Güncelleme: 02.03.2023 15:48
  • 27
Elbistan Konteynır Çarşı örnek oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Toparlanma adımları atılmaya başlanan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Melikgazi Belediyesi’nin konteynerlerden kurduğu ‘Elbistan Melikgazi Çarşı’ hizmet vermeye başladı.

Çarşıyı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Önceki Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Kayseri Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Melikgazi meclis üyeleri ziyaret ederek esnafa kolaylıklar diledi.

Deprem bölgesinde yürütülen ve alanında ilk olan konteyner çarşının kurulmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kurduğu ilk çarşıya ilave olarak ikinci çarşıyı Melikgazi Belediyesi olarak 3 gün gibi çok kısa bir sürede kurduk. Alışveriş başladı. Hayat da ticaret de normale dönüyor. Bu çarşı birçok kişinin desteği ile büyük emek verilerek kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ve meclis üyelerimiz ile Melikgazi Konteyner Çarşı’yı gezdiler. Ayrıca AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve başkan yardımcıları, Kayseri Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Önceki Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan çarşımızı ziyaret ederek esnafa kolaylıklar dilediler. Depremden etkilenen illerimize ayağa kaldırmak için tüm belediyeler, kurum ve kuruluşlar olarak birliğin, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz. Allah’ın izniyle bu zor günleri hep birlikte aşacak, elbirliği ile şehirlerimizi yeniden ihya edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yahyalı'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid okundu

Yahyalı'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid okundu

Depremden etkilenen illerden, Kayseri'ye 6 bin 853 öğrenci nakledildi

Depremden etkilenen illerden, Kayseri’ye 6 bin 853 öğrenci nakledildi

Eski eşinin yaraladığı kadın, mahkemede şikayetçi olmadı

Eski eşinin yaraladığı kadın, mahkemede şikayetçi olmadı

Fenerbahçe taraftarlarına Kayseri'de yeşil ışık

Fenerbahçe taraftarlarına Kayseri'de yeşil ışık

SON DAKİKA… Fenerbahçe taraftarlarına tribün yasağına mahkeme 'dur' dedi

SON DAKİKA… Fenerbahçe taraftarlarına tribün yasağına mahkeme ‘dur’ dedi

Maraş'taki Kayseri Mahallesi Etkinliğine Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Maraş'taki Kayseri Mahallesi Etkinliğine Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de ağır hasarlı bina kısa süre içinde yıkılacak

Kayseri’de ağır hasarlı bina kısa süre içinde yıkılacak

Meyve-sebze fiyatları dalgalı

Meyve-sebze fiyatları dalgalı

DAHA FAZLA
Türk-Büro Sen Kayseri Şubesi, deprem bölgesine 5 TIR lojistik yardım gönderdi

Türk-Büro Sen Kayseri Şubesi, deprem bölgesine 5 TIR lojistik yardım gönderdi

DEVA Partisi Başkanı Özkaya'dan yetkililere sorular

DEVA Partisi Başkanı Özkaya'dan yetkililere sorular

'Dolandırıcıların yeni yöntemi, depremzede olduklarını iddia ederek eczaneden ilaç almak'

“Dolandırıcıların yeni yöntemi, depremzede olduklarını iddia ederek eczaneden ilaç almak"

Bünyan'da yıkım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yıkım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kayserisporlu futbolculardan depremzede çocuklara ziyaret

Kayserisporlu futbolculardan depremzede çocuklara ziyaret