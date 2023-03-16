Elbistan Talas Kent'te anahtarlar teslim ediliyor

Talas Belediyesi’nin 20 gün içerisinde 20 bin metrekare alanda kurduğu 1.500 kişilik Talas Yaşam Kent Alanında 18 Mart Cumartesi günü anahtar teslimi yapılacak.

Depremin ilk anından itibaren 10 ayrı deprem bölgesinde arama kurtarma, yardım ve lojistik destek çalışmaları gerçekleştiren Talas Belediyesi, Elbistan’da başladığı konteyner kent yapım çalışmalarını da tamamladı. Cumartesi günü düzenlenecek olan bir programla konteynerlerin anahtarları teslim edilecek.

“HER ŞEYİYLE KOMPLE BİR YAŞAM ALANI”

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Elbistan’da her şeyi düşünülmüş 300 konteynerlik bir yaşam alanı oluşturduklarını belirterek, “Türkiye’de yaşayan herkes deprem bölgesine destansı bir şekilde yardıma koştu. Depremin ilk dakikalarından itibaren AFAD’da hemen toplanıp nereye ne yapacağımızı belirlemeye çalıştık. Sayın Valimiz tarafından bize de Elbistan’da bir yaşam kenti alanı tahsis edildi. Bunun üzerine Talas Belediyesi olarak 300 konteynerlik bir yaşam alanı hazırladık. 18 Mart Cumartesi günü de anahtarlarını teslim edeceğiz. 200’ün üzerinde yaşam konteyneri, 51 ofis, 22 dükkan, 18 sosyal mekân ve 6 eğitim alanı olmak üzere yaklaşık 300 konteynerden oluşan 1.500 kişilik yaşam alanını depremzede kardeşlerimize teslim edecek olmanın huzurunu yaşıyoruz. Oturacak olanlara hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun” dedi.

KATKI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR

Talas Kent Yaşam Alanının kuruluşuna katkı sağlayanlara da teşekkür eden Başkan Yalçın, “Allah devlete zeval vermesin. Elbirliği ile yaraları sarıyoruz. Bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Talas halkına ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı bir aydan beri evine gitmeden burada çalışan personellerimiz var. Hem onlara hem de belediyede onlara destek sağlayan bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

NELER VAR?

20 bin mlik alanda 20 günlük bir çalışmayla ortaya çıkan 1.500 kişiye hitap eden 300 konteynerlik Talas Kent Yaşam Alanında 203 yaşam konteyneri, 51 ofis, 22 dükkan, 18 sosyal mekan, 6 eğitim konteyneri bulunuyor. Yatak, yorgan ve çarşafından buzdolabına, set üstü ocaktan ısıtıcısına kadar her şeyiyle eksiksiz oluşturulan Talas Kent Yaşam Alanında ayrıca 1 çocuk oyun alanı, 1 mini futbol sahası ve açık hava sinemasının da olduğu 1.100 m meydan yer alıyor.

4 GÜNDE YAPILAN DÜKKANLAR ESNAFLARA TESLİM EDİLMİŞTİ

Bilindiği üzere yapımı 4 gün içerisinde tamamlanan işyerlerinin kurası çekilerek esnaflara teslim edilmiş ve Elbistan’da ticari hayat yeniden canlanmıştı.