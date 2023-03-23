Elbistan Talas Yaşamkent Göz Doldurdu

Talas Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edilen ’Talas Kent Yaşam Alanı’ içinde barındırdığı bölümleri ile büyük beğeni topladı. Elbistan’a adeta mini bir şehir kuran Talas Belediyesinin yaptığı çalışmalar Türkiye’ye örnek gösterildi.

20 gün gibi kısa bir sürede 20 bin metrekare alana kurulan ve içerisinde bin 200 kişinin barındığı Talas Kent Yaşam Alanı, gerek Elbistan gerekse de Kayseri gündeminde takdirle anlatıldı. 213’ü yaşam konteyneri, 51’i ofis, 22’si dükkan, 18’i sosyal mekan, 6’sı eğitim konteyneri olmak üzere toplam 310 konteynerin bulunduğu Talas Kent Yaşam Alanında konteynerlerde yatak, yorgan ve çarşaftan buzdolabına, set üstü ocaktan ısıtıcısına kadar her şeyiyle eksiksiz oluşturuldu. Bunlara ilave olarak kütüphane, çocuk oyun evi, sağlık kabini, çamaşır yıkama ve kurutma kabini, çocuk oyun alanı, mini futbol sahası ve açık hava sinemasının yanı sıra kedi, köpek ve kuşlar gibi sokak hayvanları için de besleme noktalarının konulduğu bin 100 metrekarelik meydan dikkat çekti. Daha önce de yapımı 4 gün içerisinde tamamlanan işyerlerinin kurası çekilerek esnaflara teslim edilmiş ve Elbistan’da ticari hayat yeniden canlanmıştı. Talas Kent Yaşam Alanının hak sahiplerine teslim töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuşması sırasında bir depremzede ile olan anısını duygu dolu sözlerle paylaşmıştı. Konuşması sırasında duygularına güçlükle hakim olan Başkan Yalçın, iki evladını kaybetmiş bir depremzedenin kendi acısını unutup yardım görevlilerine destek vermeye çalıştığına şahit olduğunu aktardığı anlarda gözlerinin dolduğu kameralara yansıdı. Başkan Mustafa Yalçın şunları söylemişti: “Burada bir kardeşimiz 2 evladını kaybetmiş. Bu imtihan bir insana yetmez mi! ama o gün bile bir sepet yumurta getirdi bize ve buradaki çalışanlara ikram ediyor. Yani bizi düşünüyor. Böyle bir güzellik olur mu? Allah bu kentimizi de hayırlı mübarek etsin, güle güle oturun bizden yana helal hoş olsun.”

Anahtarlarını alarak evlerine yerleşen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletmişti. Rauf Genç isimli bir depremzede vatandaş, “Kısa bir süre içinde burayı yaparak bizi buraya yerleştirdikleri için çok teşekkür ediyoruz Talas Belediyesine. Burası bir yuva sıcaklığında ve her şey dört dörtlük. Çok güzel olmuş.” dedi. Sevgi Özdemir isimli bir diğer vatandaş da “Çok şükür bir evimiz oldu.” sözleriyle mutluluğunu paylaşarak Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Yurdagül Bozkurt isimli bir diğer vatandaş da “Başımızı sokacak bir yerimiz oldu, çok güzel olmuş, Allah razı olsun.” ifadeleriyle memnuiyetini dile getirdi.