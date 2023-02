Elbistanlı depremzede Osman Doğan 'Devleti damarlarımızda hissediyoruz'

Geçtiğimiz 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye’de 10 ilde hissedilen deprem sonrası Kırşehir’de Kızılay tarafından oluşturulan yardım alanında destek alan depremzede vatandaş devleti damarlarına kadar hissettiğini söyledi.

Kızılay tarafından insanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve deprem mağdurlarının temel ihtiyaçlarının karşılanması adına depo oluşturuldu. Oluşturulan depoda alışveriş yapan Elbistanlı Osman Doğan adlı vatandaş deprem sonrası ortaya çıkan devlet yoktu, Kızılay yoktu gibi söylemlerin yanıltıcı olduğunu aktardı. Doğan, "Devlet damarlarımızda dahi var. Devlet her yerde var. Depremin olduğu ilk günden itibaren devlete hep yanımızda gördük. Devletle beraber Türk milleti de yanımızdaydı. Devletimiz bizler için elinden gelen her imkanı kullandı. Kırşehir’e geldik ve devletimiz bize her türlü yardımda bulundu. Devlet yok diyenler algı yapan insanlardır" dedi.

"Kızılay ihtiyaçlarının karşılanmasında öncü görev alıyor"

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Osman Eroğlu, kamuoyuna duyurulan deprem anı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kurumlarıyla görev üstlendiğini söyleyerek, "İlk gün itibariyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Affet bölgelerine toplamda 16 tır olmak üzere 70 araç gönderdik. İş insanları, halk ve siyasi partilerin desteği ile bu süreç devam etti. Kızılay hakkında çıkan manipülasyonların ise aslı yoktur" diye konuştu.

Kızılay Kırşehir Şubesi gönüllü desteğinin devam etmesi gerektiğini anlatan Eroğlu, "Gönüllü noktasında destek talep ediyoruz. İhtiyaçların karşılanmasında bizlere ve ailelere yardımcı olacak insanlara çok fazla ihtiyacımız var. Her gün 30 gönüllü ile birlikte çalışmaktayız" şeklinde konuştu.