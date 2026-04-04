Elektriğe ve doğalgaza yüzde 25 zam geldi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam geldi. 4 Nisandan itibaren geçerli olacak zam sonrasında 100 kWh’lik elektrik kullanımın fiyatı 323,8 lira oldu. Doğalgazda ise evsel tüketiciler için kademeli fiyat uygulamasına geçildi. Gelen zamlar hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) internet sitesinde yaptığı açıklamada "Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 323,8 TL olmuştur." İfadelerine yer verildi. BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları doğrultusunda ise,” Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için ortalama yüzde 25, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 18,61, elektrik üretim santralleri için ortalama yüzde 19,42 artış söz konusu oldu. Ayrıca, konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçildi" ifadelerine yer verdi.

