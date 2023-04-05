Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kırşehir-Ankara karayolunda elektrik direğine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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  • 05.04.2023 17:41
  • Güncelleme: 05.04.2023 17:41
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Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir-Ankara karayolunda elektrik direğine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’den Ankara istikametine giden M.A. yönetimindeki 34 UZ 6992 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarparak yan yattı. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile birlikte yaralanan R.Y., B.A., Z.A. ve T.O. da olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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