Elektrik direğine zarar veren şahıslar yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince, 'Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi'nde elektrik direğini kırmaya çalışıp millete rahatsızlık veriyorlar' adlı paylaşıma konu olan şahıslar ekiplerce yakalanarak gerekli yasal İşlemler yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekipleri “Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi’nde elektrik direğini kırmaya çalışıp millete rahatsızlık veriyorlar" konulu paylaşıma yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde; "Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi’nde elektrik direğini kırmaya çalışıp millete rahatsızlık veriyorlar" paylaşımına konu olan B.T. (18) ve G.T. (18) yakalanarak haklarında gerekli yasal İşlemler yapıldı.