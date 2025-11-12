Elektrik/elektronik sektöründe ihracat rekoru kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ocak-Ekim döneminde yapılan ihracata dair veri yayınladı.

Verilere göre elektrik/elektronik sektöründe ihracat, Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam, tüm zamanların en yüksek 10 aylık dönemi olarak kayda geçti. Bunun yanı sıra elektrik/elektronik sektörünün ihracat üzerindeki payı ise yüzde 7,5’e çıktı ve ülkede en fazla ihracatın gerçekleştiği üçüncü sektör konumunda yer aldı. İlk sırayı 34 milyar dolar ihracatla otomotiv endüstrisi alırken ikinci sırada 27 milyar dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri yer alıyor.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 1 milyar 475 milyon dolar ile Birleşik Krallık’a yapıldı. Akabinde 1 milyar 148 milyon dolar ile Almanya ve 918,4 milyon dolarla ABD yer aldı.

Değer bazında ihracat artışı konusunda ABD zirvede yer aldı ve Ocak-Ekim döneminde 303,5 milyon dolar ihracat artışı kaydedildi. İl bazında değerlendirildiğinde en fazla ihracat ise 7,5 milyar dolar ile İstanbul’dan gerçekleştirildi.