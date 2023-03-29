Elektrik ve doğalgazında indirim, asgari ücrete ara zam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında elektriğe yüzde 15, sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde ise yüzde 20 indirim uygulanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki ayrı müjdeyi milletimizle paylaşalım. Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile ülkemizi büyütme hedefimize katkı veren sanayicilerimizi desteklemek için ne gerekiyorsa yerine getirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağını söyledi.