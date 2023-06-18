Elektrikleriniz kesilse bile eviniz güvende

Elektrik kesintisi olduğunda otomatik olarak SECOM Alarm Güvenlik Sisteminin 8-10 saat kendini devrede tutabileceğini söyleyen Japon Alarm Güvenlik Uzmanı KLC Güvenlik SECOM Çözüm Ortağı Genel Müdürü İbrahim Kılcı, evde yokken elektrik kesintisinde 10 saniye içinde SECOM Alarm Sistemi olan kişilere haber verildiğini anlattı. Kılcı, “Evinden kısa süreli ayrılacak olan kişilere önerilerimiz mutlaka kapıyı en az bir ya da iki tur kilitleyerek evden, o mekândan ayrılmanızdır. Bununla beraber elektrikli eşyalarınız var. Bu elektrikli eşyaların bir buzdolabı hariç çoğunu prizden çekmeniz gerekir. Su baskını sorun olabiliyor. Su baskınına mahal verecek noktalar neredeyse bunları emniyete almanız gerekir. En önemlisi SECOM Alarm Güvenlik Firmasının alarmı varsa zaten bu tedbirleri biz sizin yerinize su baskını, elektrik kesintisi, hırsızlık, gaz kaçağı olsun bunların hepsine zaten biz gerekli tedbirleri sizin yerinize alıyoruz. Bilgilendirmesini yapıyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Elektrik kesintisi olduğunda sistem otomatik olarak 8-10 saat kendini devrede tutabilecek şekilde aküsü vasıtasıyla tedbir alıyor. Bunun dışında size elektrik kesintisi ve su baskını riski başladığı zaman bunların da bilgisini alarm izleme merkezi genelde 10 saniye içinde size bilgi veriyor. Uzun süreli tatile çıkacak kişilere kesinlikle şunu öneriyoruz, bir alarm güvenlik firmasının alarmının olması gerekiyor. Biz KLC Güvenlik olarak SECOM Alarm Güvenliğin Çözüm Ortağıyız. Uzun süreli bir tatile çıktığınızda alacağınız ilk tedbir alarm izleme merkezi olan 8-10 saniye gibi dünya rekoru olan süreçlerde size dönüş yapabilecek bir firmanın alarmını taktırmalısınız. SECOM Alarm Güvenlik olarak biraz önce de bahsettiğim gibi uzun süreli bir tatile çıkıyorsanız çıkarken kapınızı kilitlemenize bile gerek yok. Çok net söylüyorum. 10 saniye içinde sistem size haber verecek polis yönlendirilmesi yapacaktır. Alarmınızı kurup evden ayrılmanız gözünüzün arkada kalmayacağı şekilde bir güvenlik önlemiyle korunmanız anlamına gelmektedir” dedi.

‘SECOM ALARM SİSTEMİNİ GÖTÜRDÜĞÜNÜZ ŞEHİRDE KURULUMUNU YAPABİLİYORUZ’

SECOM Alarm Sistemi evini taşımak zorunda kalan müşteriler için de uygun. Başka şehire taşınan veya başka semte taşınan insanların firmanın teknik servisleri aracılığıyla SECOM Alarm Sistemini de taşıyabileceğini, kurulumunu sağlayabileceğini vurgulayan Kılcı, “Öncelikle alarm hizmeti kullanan bir müşterimizde ‘Ben bugün buradayım. Yarın şu şehire geçersem ya da işte bu semtteyim evimi bu tarafa taşırsam’ sözleriyle karşılaşıyoruz. Şimdi ulusalda ve globalde olan bir firma olan SECOM Alarm Güvenlik Firmasının 81 ilde TÇO dediğimiz yani Teknik Çözüm Ortağı dediğimiz teknik ekipler bulunduğu için teknik servis olarak alarm sistemini götürdüğünüz semtte veya şehirde tekrar kurulumunu yapabiliyoruz. Bu şehirde aldığınız SECOM Alarm Güvenliği başka şehirde teknik servisler tarafından kurulumunu gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.