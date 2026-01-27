Elektrikli araç alacaklar dikkat; Kayseri’deki şarj istasyonu sayısı belli oldu

Son yıllarda dünyada sayısı giderek artan elektrikli araçlar için şarj istasyonları gereksinimi de bu doğrultuda artıyor. Türkiye’de de elektrikli araç kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Buna göre; şarj istasyonlarının sayısında da talep doğrultusunda artış yaşanıyor.

Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurulu tarafından elektrikli araç şarj istasyonları sayısına ilişkin veriler yayınlandı. Buna göre Türkiye’de 11 bin 725 halka açık ve 2 bin 803 özel olmak üzere 14 bin 528 adet şarj istasyonu bulunuyor. Ayrıca bu şarj istasyonlarından 5 bin 393 adeti yeşil istasyon olarak faaliyet gösteriyor.

EN ÇOK İSTASYON İSTANBUL’DA

Türkiye’de en çok şarj istasyonu 3 bin 816 adet ile İstanbul’da bulunuyor. Ankara’da bin 729, Antalya’da 872, Bursa’da 668 ve İzmir’de 661 şarj istasyonu aktif olarak hizmet veriyor.

KAYSERİ’DE 293 ŞARJ İSTASYONU BULUNUYOR

Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurulu verilerine göre Kayseri’de 288 halka açık ve 5 özel olmak üzere toplamda 293 adet şarj istasyonu yer alıyor. Öte yandan bu şarj istasyonlarından 52’si yeşil şarj istasyonu niteliği taşıyor.

YEŞİL ŞARJ İSTASYONU NEDİR?

Yeşil şarj istasyonu; şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi amacıyla söz konusu elektrik enerjisinin tamamı için Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti belgesi(YEK-G) itfa edilen şarj istasyonlarına verilen addır.