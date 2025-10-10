  • Haberler
  • Gündem
  • Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor

Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ikinci çağrısının tamamlandığı duyurdu. Bakan Kacır: '1 milyar TL'lik yatırım için 300 Milyon TL'yi aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bin'i aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek, altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz' dedi.

Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı’nın ikinci çağrısının tamamlandığı duyurdu. Bu kapsamda 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek verildiği belirtildi. Bakan Kacır açıklamasında: “1 milyar TL'lik yatırım için 300 Milyon TL’yi aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bin’i aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek, altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz. Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO'da Ele Alındı
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO’da Ele Alındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!