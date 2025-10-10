Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı’nın ikinci çağrısının tamamlandığı duyurdu. Bu kapsamda 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek verildiği belirtildi. Bakan Kacır açıklamasında: “1 milyar TL'lik yatırım için 300 Milyon TL’yi aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bin’i aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek, altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz. Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.