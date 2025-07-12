Elektrikli şarj istasyonlarında güneş paneli kullanılabilir mi?

Mas İnvest Strateji ve İş Birliği Geliştirme Yöneticisi Adem Ağbal, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'İşin Uzmanı' programına katılarak moderatör Bilgenur Ülger'in sorularını yanıtladı.

Elektrik şarj istasyonlarında güneş paneli kullanılabilir mi sorusuna yanıt veren Mas İnvest Strateji ve İş Birliği Geliştirme Yöneticisi Adem Ağbal, “Kullanılabilir tabii ki ama güneş panelini koyacak yerimiz var mı? Şu anda özellikle endüstriyel güneş santrali tarafından, lisanssız tarafından çok büyük problem var. Kapasite dediğimiz bir problem var. Başvuruyorsunuz ilgili EDAŞ'a, bağlanmak istediğimiz trafoda kapasite olmadığından dolayı ret alıyorsunuz. Ben kendim tüketeceğim deseniz dahi ret alıyorsunuz. Şimdi elektrik şöyle bir şey; ‘şebekeye bağlamayayım, paneli koyayım, panelden şarj edeyim’ yapabilir, biz yapıyoruz bunu. Ama müstakiller için. Ticariler için yapmamız kolay değil. Çünkü para girdiği andan itibaren mutlaka bunun bir şekilde belgelenmesi, faturalanması gerek. Çünkü kart da ödeyecek. Faturası gelecek. Değil mi? Dolayısıyla o onda şebekeden bağımsız yapma şansımız yok. Şöyle olabiliyor; ben diyelim ki bizim aynı zamanda enerji tedarik lisansımız da var. Mas İnvest olarak. Biz elektrik de alıp satabiliyoruz. İthalat edebiliriz, ihracat da yapabiliriz. Şimdi ben diyelim ki Yozgat'ta benim bir tesisim var. Orman atıklarından enerji üretecek, tesis yapıyoruz. Şimdi burada ürettiğim enerjiyi şebekeye veriyorum. Orada bir sayaç var. Geliyorum şarj istasyonlarında diyebilirim ki ben ‘bunu burada kullanacağım’ diyebilirim hani kullandırabilirim ama gerçek anlamda orada ürettiğim buraya gelmez. Yani mahsuplaşmaya gider. Diyelim ki 20 tane şarj istasyonum var. Burada da bir güneş santralim var, 5 megavat. Onu ona bağlayabilirim. Oradaki tüketimi oraya bağlayabilirim. O zaman dediğiniz mantık olur. Ama şöyle bir şey çok doğru değil; ‘buraya ben bir tane şarj istasyonu koyayım, arkasında da güneşleri koyayım, oradan şarj etsin’. Peki güneş olmadığı zaman ne olacak? Akşam ne olacak? Mutlaka şebeke bağlantısı olacak ama onun kuralları var. Kurallarına uygun bir şekilde olabilir. O şekilde bağlanabilir” ifadelerini kullandı.