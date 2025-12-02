Elektrikli scooter yönetmeliğinde değişiklik

Elektrikli scooter yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklarda yeni düzenlemeler yapıldı.

Elektrikli scooter yönetmeliğinde değişiklik

Elektrikli scooter yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile "coğrafi çitleme" tanımı yönetmeliğe eklendi. Coğrafi çitleme kapsamında, belirli alanlara giriş veya bu alanlarda yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.

Sürüşe başlanan scooterların konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin ise konumu anlık bildirilecek. E-scooter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi. İşletmeler, hizmet verecekleri scooterların en az yüzde 30'unu yerli üreticilerden temin edecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Mevlana'nın Hocası için Anma Programı: 'Seyyid-i Sırdan' Etkinlikleri
Kayseri'de Mevlana'nın Hocası için Anma Programı: ‘Seyyid-i Sırdan’ Etkinlikleri
Engelli Bireylere Özel Hizmet Vurgusu: Başkan Büyükkılıç'tan Anlamlı Mesaj
Engelli Bireylere Özel Hizmet Vurgusu: Başkan Büyükkılıç’tan Anlamlı Mesaj
Höbek Mahallesi'ne 8 bin 600 ton sıcak asfalt
Höbek Mahallesi'ne 8 bin 600 ton sıcak asfalt
Selçuklu'nun Butik Camisi Hayrat Cami'nde Sona Yaklaşıldı
Selçuklu’nun Butik Camisi Hayrat Cami'nde Sona Yaklaşıldı
Kayseri'de Bilişim Akademisi'nde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Robotik Kodlama Eğitimi
Kayseri'de Bilişim Akademisi'nde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Robotik Kodlama Eğitimi
Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı birbirine bağlandı
Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı birbirine bağlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!