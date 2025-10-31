Elektrikte devlet desteğine düzenleme getirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanmış olduğu kararnameye göre elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteğine düzenleme getirildi.

Yeni yapılan düzenlemeye göre; tüketim limiti 4 bin kilovat/saate düşürüldü. Yıllık tüketimi 4 bin kilovat/saat veya aylık kullanımda 333 kilovat/saati aşan aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

Düzenlemeyle birlikte 2 buçuk milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor ve belirtilen bilgilere göre faturası 984 lirayı aşanlar devlet desteği alamayacak.