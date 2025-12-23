Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü

EPDK tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre elektrikte serbest tüketici limiti 2026'da 500 kilovat/saat olarak uygulanacak.

Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun hazırlamış olduğu ‘elektrikte serbest tüketici limiti’ ile ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; 2025 yılında 750 kilovat/saat olarak uygulanan tüketici limiti yeni yıl itibarıyla 500 kilovat/saat olarak uygulanacak.
EPDK’nın lisans sahibi tüzel kişilerle serbest tüketici tarife uygulamalarına ilişkin belirlediği usul ve esaslara göre ise Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir yıl içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranın 2026’da yüzde 50 olarak uygulanmasına karar verildi.

Haber Merkezi

