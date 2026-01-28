'Elektronik sigara kullanımında ölüm oranları yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor'

Toplumda ‘zararsız’ algısının aksine elektronik sigaralar içeriğindeki ağır kimyasallar, nikotin ve karsinojenler içerir. Gençler arasında popülerleşen bu ürünler. Vücudunuzda ağır hasarlar bırakarak ani solunum yetmezliğine yol açabilmektedir. Yoğun bakımda tedavi gerektiren bu vakaların ise yarısı ölümle sonuçlanmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muaz Temeiza, elektronik sigaranın tütün ürünlerinden farkını ve zararlarını merak edenler için yarılarda bulunarak,“Elektronik sigara tütün ürünlerinden zararsız mı derseniz, maalesef toplumda zararsız olduğuna dair bir algı oldukça yaygındır ama işin doğrusu bu değil. Elektronik sigara piyasaya ilk çıktığı zamanlarda sigaraya alternatif ve sigarayı bıraktıracak bir ürün gibi tanıtıldı. Ancak elektronik sigaranın içinde nikotin, karsinojen maddeler ve birçok zararlı kimyasal madde bulunuyor. Üstelik bazı çalışmalar elektronik sigaranın sigaraya göre çok daha fazla bağımlılık yaptığını gösteriyor. Elektronik sigaranın isminde ‘elektronik’ sözünün geçmesi, modern bir algı oluşturması, tadının hoş olması, kokusunun hafif olması ve kıyafete sinmemesi; bu ürünün gençler arasında daha cazip hale gelmesine neden oluyor. Bahsettiğimiz bu karsinojen maddelerin akciğer kanserine, kalp damar hastalıklarına ve inme gibi serebrovasküler hastalıklara sebep olduğunu biliyoruz. Özellikle gençlerde elektronik sigara kullanımına bağlı akut akciğer hasarı dediğimiz bir tabloyla sık karşılaşıyoruz. Bu tablo bazı vakalarda ağır seyredebiliyor, süreç yoğun bakıma kadar gidebiliyor ve hatta bazı vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Bu durumla gençlerde sık karşılaşıyoruz ve ürün yeni olduğu için yeni hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Akciğerde ağır bir enfeksiyon gibi bir tablo oluşuyor. Hatta ‘duman’ dediğimiz tabloyu akciğerin her yerinde görüyoruz ve bu hastalar maalesef yoğun bakıma alınıyor. Ağır bir solunum yetmezliği geliştiği için hastaları normal serviste bile takip edemiyoruz. Hastaları yoğun bakımda takip ediyoruz ve maalesef bu vakalarda mortalite, yani ölüm oranı, yüzde elliye kadar çıkabiliyor. Elektronik sigaradan kastımız; vape denilen ürünleri, puff’ları, elektronik nargileleri, tatlı ve kokulu olan elektronik sigaraların hepsini kapsıyor. Bunların satışının yasaklanması gerekiyor. Zaten Türkiye’de yasak ama maalesef kaçak yollarla satılıyor. Bu elektronik sigaralarda en çok karşılaştığımız durumlardan biri olan akut akciğer hasarında; ağır nefes darlığı, birden gelişen öksürük, balgam ve zatürre benzeri şikayetler görülebilir. Bu şikayetler olduğu zaman hemen bir doktora başvurulmalıdır. Demem o ki; elektronik sigara masum değildir ve sigara kadar zararlıdır. Akciğerinizin bu haldeyken buna dönüşmesine izin vermeyin” diye konuştu.