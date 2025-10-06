Elektronik sigara nikotin bağımlılığını azaltır mı?

Son yıllarda tütün kullanımına alternatif olarak gösterilen elektronik sigaraların, özellikle gençler arasında hızla yaygınlaştığına dikkat çekiliyor. Ancak uzmanlar, elektronik sigaranın da ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Göğüs hastalıkları uzmanlarına göre, elektronik sigaralar tütün dumanı yerine buhar üretse de, içerdikleri kimyasallar solunum yollarına zarar veriyor. Nikotin, propilen glikol ve aroma maddelerinin akciğer dokusuna zarar verebildiğini belirten uzmanlar, bu ürünlerin uzun vadede kalp-damar hastalıklarına ve solunum yolu problemlerine yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca uzmanlar, elektronik sigaraların nikotin bağımlılığını azalttığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor. Uzmanlari elektronik sigaraların özellikle genç yaş grubunda sigaraya başlama oranını artırdığını belirterek, toplum sağlığı açısından bu ürünlerin kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.