Elitaş, “20 yılda Kayseri büyük çağ atladı”

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Mobilya ve Metal Yeşil Boyama Ortak Kullanım Atölyesi Projesi içerisinde açılan MOBİBOYA’nın açılışı için tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Eltiaş ile Taner Yıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ercan Sarıkaya ve davetliler katıldı.

Toplu açılış töreninde konuşan Mustafa Elitaş, “Yenilenebilir enerji bakımında Kayseri’de teşvik paketlerinden yararlanmadıklarını gördük. Bu imkânlardan bütün Türkiye yararlanırken bizim gibi sanayinin bu kadar etken olduğu yerde bu nimetten yararlanmaması üzücü. 20 yılda Kayseri büyük çağ atladı. Toz boya sistemi için ne kadar para harcadığımızı ve verdiğimiz emeği hatırlıyorum” diye konuştu.

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK: KAYSERİ MOBİLYA’NIN BAŞKENTİ OLDU

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Kayseri liman ya da orman şehri olmamasına rağmen mobilyanın başkenti oldu. Bakanımıza üretimin önünü bu kadar açtığı için çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin Kayseri’de üretime önemli taktı sağlayacağına eminim” şeklinde konuştu.

Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ercan Sarıkaya da konuşmasında, “Bu tesis kimyasal olmayan tamamen zararsız içerikli şekilde boya imalatı sağlayacak. Hem mobilya hem de metal boyama yapılabilecek. Türkiye’nin perakende ve toptan en büyük tesisini yaptık. Hedefimiz mobilyamızı dünyaya pazarlamak” dedi.