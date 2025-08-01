Elitaş'a KAYÜ tarafından Fahri Doktora unvanı verildi

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’a Kayseri Üniversitesi tarafından Fahri Doktora Tevcih Töreni düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il Protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; “Kayseri’nin üniversite ile ilk tanışması Gevhernesibe Tıp Fakültesi ile başladı. Doktor Saadi Gevhernesibe Tıp Fakültesi öğrencisi iken, biz de Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencisiydik. Arkasından Kayseri Üniversitesi kuruldu 1978'de. Sonra Kayseri Eğitim Vakfı, Kayseri 1982 yılında Erciyes Üniversitesi haline geldi. 1978'den 2008'e kadar Kayseri'de bir üniversiteyle ittifa etmiştik. Her siyasetçiye de üniversite kurulur mu acaba, nasıl kurulur diye siyasetin gündeminde sahaya çıktığımızda bu sözü istediler. Onlara da üniversite kurulur mu diye söylemiştik. Aradan 30 yıl geçtikten sonra 2. üniversitemizi 2008 yılında kurduk. Sonra 3. üniversitemizi kurduk, 2009 yılında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, arkasından 2010 yılında Abdullah Gül Üniversitesi'ni kurduk, hayata geçirdik. Yani arka arkasına 3 yıl içerisinde 3 üniversiteyi hayata geçirdik. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Kayseri Özel Üniversitesi kuruluşuyla ilgili muhakkak ki girişimciler bu konuda eğitime sevdalı insanlar bir araya gelerek bunu yapacaklar. Şu anda 30-40 yıl önce, 50 yıl önce bir üniversiteli olan Kayseri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte 6 üniversiteli bir şehir haline geldi. Bölünme ile ilgili konu olduğundan, değerli hocamızla, Sayın Mustafa Çalış hocamızla, Fatihinden önceki rektörümüzle, üniversitemizin bölünmesi gerektiği, Erciyes Üniversitesi'nin artık bir araştırma üniversitesi olması, Kayseri Üniversitesi'nin de daha etkin bir şekilde çalışmasıyla ilgili büyük çalışmalar icra ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim isteklerimizi, Kayseri'nin artık bir üniversite şehri olması gerektiği kanaatini kabul etti ve bununla birlikte 13-14 tane daha yeni üniversite kurulmuş oldu. Bir ilde güzellikler oluyorsa, iyilikler yaşanıyorsa, sivil toplum örgütleriyle, toplumun kanaat önderleriyle, siyasi partilerin değerli temsilcileriyle, belediye başkanı, milletvekilleri, il başkanı ve özellikle de valisiyle, devletin valisiyle bir bütün bir kucaklama ortaya çıktığında güzelliklere ulaşmamak için hiçbir sebep yoktur. Ben Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e Kayseri'ye yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAYÜ Rektörü Kuruluş Karamustafa ise Elitaş’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak senato kararını okudu. Rektör Karamustafa: “Üniversitemiz Mayıs 2025 tarihli ve 2025 aksin 04-01 sayılı kurul kararı ile Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve 22, 23, 24, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'a Fahri Doktora unvanı verilmesi lisansüstü eğitim enstitü müdürlüğümüze teklif edilmiştir. Söz konusu teklif, lisansüstü eğitim enstitü kurulunun 27 Mayıs 2025 tarihi ve 06-01 sayılı kararı ile uygun bulunarak görüşülmek üzere senatomuza sunulmuştur. Üniversite Senatosu 30 Mayıs 2025 tarihli ve 11 sayılı toplantısında ilgili teklif değerlendirilmiş olup Mustafa Elitaş'ın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına sunduğu kıymetli katkılar, dış ticaret politikalarının şekillenmesindeki etkin rolü, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik ölçü girişimleri ve ülkemizin küresel ekonomiye entegrasyonu sürecinde sağladığı destekler dikkate alınarak Mustafa Elitaş’a 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 14. maddesinin B fıkrasının 5. bendi gereğince uluslararası ticaret ve lojistik alanında fahri doktora unvanı tevcih edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.