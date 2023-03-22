Elitaş, Ankara'dan aday adayı oldu
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Ankara'dan aday adayı oldu.
- 22.03.2023 19:48
- Güncelleme: 22.03.2023 19:48
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı başvuru heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Elitaş, aday adaylığını Ankara’dan gerçekleştirdi.
1ha
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