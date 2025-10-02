Elitaş: “Bu barbar İsrail saldırısı, sadece bir engelleme değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir terör eylemidir”

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi. Elitaş: “Sumud Filosu’nun yegane amacı, Gazze’de temel yaşam hakkı ellerinden alınan, ağır bombardımanlarla hayatlarını kaybeden çocuklara ve sivil halka yalnızca insani yardım malzemesi ulaştırmak değil, aynı zamanda onlara umut taşımaktır. Bu yönüyle Sumud Filosu, insanlığın en ağır yükünü omuzlamaktadır. Taşıdığı yük, yalnızca gıda, ilaç ve malzeme değildir; bu yük, insanlık onuru, merhamet, şefkat ve vicdandır. Buna rağmen, uluslararası sularda bu insani girişime yönelik gerçekleştirilen barbar İsrail saldırısı, sadece bir engelleme sadece bir karşı koyma değildir. Bu saldırı, doğrudan insanlığın ortak değerlerine yönelmiş açık bir terör eylemidir. Bu, yalnızca Gazze’deki masum sivillere değil, aynı zamanda bütün dünyanın vicdanına, hukukuna ve insanlığın varoluşuna yapılmış bir terör saldırısıdır. İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemi, uluslararası hukuku ve insan haklarını ağır bir şekilde ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda tüm dünya toplumlarının ortak değerlerini de ayaklar altına almıştır. Artık uluslararası toplum, dünya devletleri ve tüm vicdan sahibi kurumlar, bu saldırıya karşı ortak bir duruş sergilemek zorundadır. Sessizlik, yalnızca zulmü cesaretlendirmekte; tarafsızlık, mazlumların acısını derinleştirmektedir. Bugün sorumluluk, yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın sorumluluğudur. Adaletin, hukukun ve barışın korunması adına uluslararası toplum, İsrail’in bu saldırgan politikalarına karşı açık, kararlı ve etkili bir tavır almak zorundadır. Dünya devletlerini ve uluslararası kurumları, insanlığın vicdanı olan bu çağrıya kulak vermeye, mazlumların yanında yer almaya, katledilen insanlık onurunu ve uluslararası hukuku savunmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.