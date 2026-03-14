Elitaş, 'Bu makamların hiçbiri kimseye kalıcı değil, gelip geçiciyiz'

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, MÜSİAD tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

Elitaş, “Birlikte siyaset yaptığımız, birlikte milletvekili olarak görev yaptığımız, birlikte bir partinin yetkilisi olarak görevde bulunduğumuz ama şimdi genel başkan olarak çalışan arkadaşlarımızın kendilerini yakından tanıyorum. Çok iyi biliyorum. Meclis'in arka odalarında çok muhabbet ettik. Türkiye meselelerini çok değerlendirdik. Çok konuştuk ama gördük ki memleket meselesi olduğunda en yüksek noktada ittifak ettik. Ama şimdi o siyasi parti genel başkanlarının bir oy uğruna, bin oy uğruna, binde bir oyunu artırmak için, yüzde bir oyunu artırabilmek için kamuoyunu tahrik edecek, kamuoyunu yanlış bilgilerle verecek, yaptıkları konuşmaları duydukça inanın ben o arkadaşlarımla ekranlardaki gördüğüm arkadaşları görünce şaşkınlığa dönüyorum. Bu makamların hiçbiri kimseye kalıcı değil. Biz gelip geçiciyiz. Ama bu vatan, 786 bin kilometrekarelik vatan toprağı bakidir. İlelebet cumhuriyetle, demokrasiyle idare edilecektir. Ve yavrularımıza bunları en iyi şekilde teslim edeceğiz. İşte onun için diyorum ki herhangi bir siyasi beklenti uğruna değil, ülkemizin geleceği uğruna gelin samimiyetle doğru neyse onu yapalım, kardeşliğimizi pekiştirelim. Bu millet ferasetli millet. Bu milletin terazisi sarrafın terazisinden, kuyumcu terazisinden daha hassas” diye konuştu.