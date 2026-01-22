'Elitaş Bulvarı', Şubat Ayı Meclisinde Yeniden Değerlendirilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Ocak ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, kamuoyunda “Çevreyolu” olarak bilinen Kocasinan Bulvarı’na, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş’ın ismi verilmiştir.

Söz konusu karar, Sayın Mustafa Elitaş’ın şehrimize ve ülkemize uzun yıllar boyunca sunduğu hizmetlerin bir nişanesi olarak değerlendirilmiştir. Ancak Sayın Bakanımızın, Kayseri’nin tarihsel kimliğine ve toplumsal hassasiyetlerine gösterdiği yüksek nezaket, sorumluluk ve yapıcı yaklaşım çerçevesinde ilettiği talep ve kıymetli görüşleri üzerine, Şubat ayı Meclis toplantısında yeniden değerlendirilecektir.

Sayın Bakanımızın her zamanki sağduyulu ve özverili yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyor, sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyoruz.