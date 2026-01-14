Elitaş Bulvarı Tartışması: 'Kayseri'de tarihle hesaplaşma mı, siyasi rant mı?'

YRP Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Büyükşehir meclis toplantısında alınan karar ile Kocasinan Bulvarının isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekinci, “Uzun yıllar milletvekilliği ve bakanlık yapmış isimler Kayseri’ye hangi somut katkı sunduğu anlaşılmıyor. Hızlı tren, otoyol, büyük yatırımların ve Kayseri’yi öne çıkaracak projeler hala hayata geçirilmedi. Kayseri’nin bir sanayi ve üretim merkezi haline getirilmesi gerekirken, tarihi değerler üzerinden siyasi rant devşirildiği eleştirileri yükseliyor. Yetkililer, tarihle hesaplaşmak yerine geçim derdiyle boğuşan halkın sorunlarıyla yüzleşmeye davet ediliyor. Ekonomik krizin derinleştiği bu süreçte gençler işsiz, emekliler geçinemiyor; babalar evine ekmek götürmekte, anneler ise tencereleri kaynatmakta zorlanıyor. Yapılan bu uygulamaların sakıncalarının ilerleyen süreçte daha net şekilde ortaya çıkacağı ifade ediliyor” dedi.