Elitaş: 'CHP yönetiminde can çekişen kadrolarla İstanbul'un idaresi her geçen gün geriye gidiyor'

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başakşehir Belediyesi’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP’li kadroların şehri geri götürdüğünü söyleyen Elitaş, AK Parti belediyeciliğinin ise “hizmet ve eser siyaseti” anlayışıyla vatandaşa doğrudan dokunan projeler ürettiğini söyledi. Elitaş: “Başakşehir Belediyemize gerçekleştirdiğimiz ziyarette, AK Parti Belediyeciliğinin temel felsefesi olan “hizmet ve eser siyaseti”nin somut örneklerine bir kez daha şahit olduk. Altyapıdan sosyal hizmetlere, çevre düzenlemelerinden gençlik yatırımlarına kadar birçok alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran projeler hayata geçirilmiş durumda olup, çalışmaların aşkla ve şevkle hız kesmeden devamına tanıklık ettik. Buna karşın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde ajans ve PR Belediyeciliği ön plana çıkmış, reklam, troll ağı ve algı çalışmalarına kaynak ayrılırken şehrin gerçek ihtiyaçları geri plana itilmiştir. Vatandaşlarımız sahada kalıcı hizmet görmek isterken, çoğu zaman sadece vitrin projeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla CHP yönetiminde can çekişen kadrolarla İstanbul’umuzun idaresi her geçen gün geriye gitmektedir. Buna mukabil; AK Parti Belediyeciliği ise eser üreten, vatandaşa doğrudan dokunan ve şehrin geleceğini inşa eden anlayışı temsil etmektedir. Başakşehir’de gözlemlediğimiz tablo da bu farkı açıkça ortaya koymaktadır: Gerçek belediyecilik, laf değil icraat üretmektir. Gerçek Belediyecilik AK Parti Belediyeciliğidir” ifadelerini kullandı.