Elitaş: 'Diliyorum ki, hukukun muhafaza edildiği bir çalışma devresini hep birlikte ihya ederiz'

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Elitaş: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın, aziz vatanımıza, necip milletimize ve bütün beşeriyete hayırlar getirmesini temenni ve niyaz ediyorum. Asırlık maziye sahip Gazi Meclisimizde, yüce milletimizin emanet ettiği vekaletle ömrünü memleket hizmetine vakfeden muhterem mebuslarımızdan dar-ı bekaya irtihal edenleri şükran ve tazimle yad ediyor, Cenab-ı Hakk’tan rahmet-i rahman diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Savaşımızın aziz şühedasını ve kahraman gazilerini minnet ve hürmetle yad ediyorum. Yeni yasama yılının, tevfik-i ilahiyle; ittifak, ittihat, müsamaha ve müzakereye dayalı bir anlayış içerisinde, milletimizin selameti ve vatanımızın felahı için hayırlara vesile olacak bir mesai dönemi olmasını temenni ediyorum. Umuyorum ve diliyorum ki; enerjimizi ve tüm sinerjimizi, bütün himmet ve gayretimizi memleketimizin yararına ve milletimizin yarınlarına sarf eder; karşılıklı hürmetin esas alındığı, temsil hakkının ve hukukun muhafaza edildiği, müessir ve bereketli bir çalışma devresini hep birlikte ihya ederiz. “Hakimiyet bila kaydü şart milletindir” mefhumu gereğince, milletin iradesini esas alan ve onu yüce tutan; tefrikadan uzak, vahdeti esas alan, tahakküme değil hürriyete meyilli, çatışmacı değil uzlaştırıcı bir anayasanın, bu necip millete bihakkın layık olduğu kanaatindeyim. Bu mühim vazifenin, ulvi gayeleri şiar edinen muhterem vekillerimizin himmetiyle tecelli edeceğine dair itimadım tamdır. Ana vatan, mavi vatan ve gök vatanda; bilim, sanayi ve teknoloji sahasında izzetimizi artıran, milletimizi mesrur eden ve devletimizi ali kılan nice muvaffakiyetlerle, muasır medeniyetler seviyesinin de fevkine, sarsılmaz adımlarla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı mefkuresiyle; terörden arınmış bir Türkiye’yi tesis ederek, yurdumuzu baştan başa muhabbet ve huzur ile mamur kılacak; cihanşümul manada beşeriyete ümit ve inşirah verecek bir Türkiye Cumhuriyeti Medeniyeti’ni hep birlikte inşa ve ihya edeceğiz. Bu hissiyatla ve bu hassasiyetle yeni yasama yılında Gazi Meclisimizin muhterem milletvekillerinin; yeni anayasanın tanzimi ve terörden münezzeh bir Türkiye’nin inşası hususunda sergileyecekleri basiret ve ferasete, sarf edecekleri mesaiye olan itimadımız ziyadesiyle tamdır. Mevlamız: Necip milletimizi ve yüce devletimizi her türlü afetten, fitneden ve muzır niyetlerden muhafaza eylesin. Cennet vatanımızı ve Türkiye Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılsın” ifadelerini kullandı.