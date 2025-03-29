  • Haberler
  • Gündem
  • Elitaş, 'Diploma meselesini şikayet eden Cumhuriyet Halk Partililerdir'

Elitaş, 'Diploma meselesini şikayet eden Cumhuriyet Halk Partililerdir'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Sosyal medyada görüyoruz, bakıyoruz ki diploma meselesini şikayet eden Cumhuriyet Halk Partililer yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine kendileridir. Özgür Özel sorumsuz bir davranış gerçekleştirerek boykot çağrısı yaptı. Kayseri'de 2 tane Türkiye'ye mal olmuş firma var. Bu firmaların neyi boykot ediyor?' Dedi.

Elitaş, 'Diploma meselesini şikayet eden Cumhuriyet Halk Partililerdir'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından ‘Geleneksel Bayramlaşma Programı’ düzenlendi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Ana muhalefet partisi genel başkanı ve diğerleri Türkiye’de hoş olmayan görüntüleri bizlere yaşattılar. Birbirlerini şikayet ettikleri, yargıya götürdükleri meseleleri bizim üzerimize iftira atarak sayın Cumhurbaşkanımızın veya partililerin bu meseleyi ortaya çıkarıyor gibi gösteriyorlar. Sosyal medyada görüyoruz, bakıyoruz ki diploma meselesini şikayet eden Cumhuriyet Halk Partililer; yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine kendileridir. Özgür Özel sorumsuz bir davranış gerçekleştirerek boykot çağrısı yaptı. Kayseri’de 2 tane Türkiye’ye mal olmuş firma var. Bu firmaların neyi boykot ediyor?” İfadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor Sergej ile çıkışa geçti
Kayserispor Sergej ile çıkışa geçti
FETÖ'den aranan ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı
FETÖ'den aranan ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de 'Demokrasi ve Emek' mitingi: 'Ekonomik krizin bedelini halk ödüyor'
Kayseri’de “Demokrasi ve Emek” mitingi: “Ekonomik krizin bedelini halk ödüyor”
Kayseri'de Ramazan bayramı tedbirleri: 13 binden fazla personel görevde
Kayseri’de Ramazan bayramı tedbirleri: 13 binden fazla personel görevde
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Bayram hediyesi oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Bayram hediyesi oldu
Kayserispor - Hatayspor : 5-0
Kayserispor - Hatayspor : 5-0
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!