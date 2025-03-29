Elitaş, 'Diploma meselesini şikayet eden Cumhuriyet Halk Partililerdir'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından ‘Geleneksel Bayramlaşma Programı’ düzenlendi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Ana muhalefet partisi genel başkanı ve diğerleri Türkiye’de hoş olmayan görüntüleri bizlere yaşattılar. Birbirlerini şikayet ettikleri, yargıya götürdükleri meseleleri bizim üzerimize iftira atarak sayın Cumhurbaşkanımızın veya partililerin bu meseleyi ortaya çıkarıyor gibi gösteriyorlar. Sosyal medyada görüyoruz, bakıyoruz ki diploma meselesini şikayet eden Cumhuriyet Halk Partililer; yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine kendileridir. Özgür Özel sorumsuz bir davranış gerçekleştirerek boykot çağrısı yaptı. Kayseri’de 2 tane Türkiye’ye mal olmuş firma var. Bu firmaların neyi boykot ediyor?” İfadelerini kullandı.