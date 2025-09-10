Elitaş ile Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı hedeflerini değerlendirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları değerlendirdi. Bakan Tunç sosyal medya platformundan paylaşımda bulunarak; “AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’ı Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemizin ve aziz milletimizin geleceği için yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hayata geçirmek için atacağımız adımları konuştuk. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.