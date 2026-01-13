Elitaş'ın ismi Kayseri'nin en önemli bulvarına verildi
Kayseri'nin Meydanından Develi'ye kadar olan 42 km'lik en uzun bulvarına Kayserili eski bakan Mehmet Özhaseki'nin adının verilmesinden sonra, dün de Kayserili siyasetçi ve eski ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın ismi de Mimarsinan Kavşağından eski terminale kadar olan, bir dönem de Dr. Ayhan Ada isminin verildiği Kocasinan Bulvarı olarak bilinen çevreyola verildi.
Popüler siyasetçi ve devlet adamlarının etkin oldukları kendi dönemlerinde yaşarken şehrin ana artellerine ve mahallelere isimlerinin verilmesi, tarih içinde bir çok şahsın zaman içinde değişen isimleri düşünüldüğünde, değiştirilse de ne yazık ki çağlar aşan bir varlık gösteremiyor.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Elitaş’a Vefa
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda önceki dönem ekonomi bakanlarından, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’a vefa örneği gösterildi. Meclise, Kocasinan Bulvarı isminin Mustafa Elitaş ismi olarak değiştirilmesi önergesi verildi. Önerge, meclis üyelerince kabul edildi.
Meclis üyeleri, Denetim Komisyonu’na gizli oyla üye seçimini de gerçekleştirdi.
Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.