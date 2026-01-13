Elitaş'ın ismi Kayseri'nin en önemli bulvarına verildi

Popüler siyasetçi ve devlet adamlarının etkin oldukları kendi dönemlerinde yaşarken şehrin ana artellerine ve mahallelere isimlerinin verilmesi, tarih içinde bir çok şahsın zaman içinde değişen isimleri düşünüldüğünde, değiştirilse de ne yazık ki çağlar aşan bir varlık gösteremiyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Elitaş’a Vefa

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda önceki dönem ekonomi bakanlarından, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’a vefa örneği gösterildi. Meclise, Kocasinan Bulvarı isminin Mustafa Elitaş ismi olarak değiştirilmesi önergesi verildi. Önerge, meclis üyelerince kabul edildi.

Meclis üyeleri, Denetim Komisyonu’na gizli oyla üye seçimini de gerçekleştirdi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.