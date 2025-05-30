Elitaş: 'Kayseri-Adana ve Kayseri-Kahramanmaraş mesafesini kısaltan yol projeleri hızlandırılıyor'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Kayseri Ticaret Odası tarafından “Tescillenen lezzetleriyle Kayseri’nin gurur günü” Coğrafi İşaretli Ürünler Belge Takdim ve Tanıtım Töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: “Bizim de artık Kahramanmaraş-Kayseri arasındaki yolu hızlandırmak için Maraş Milletvekilleri ile beraber üzerinde çalışıyoruz. Tüm milletvekili arkadaşlarımız ve burada gelen kardeşlerimizle bir araya gelerek Kayseri-Maraş arasını 70 kilometre kısaltan bir yol projesini yaptırmak ve en yakın zamanda hayata geçirmek, 1 milyon 400 bin nüfusla Maraş-Kayseri ile yakınlaşması bir bölge yolunun çıkmasında çok büyük hakkı sağlayacak. Uzun yıllar proje kapsamında olan, Bakırdağ üzerinden giden Kayseri-Adana arasındaki yolun da hızlandırılması çalışmalarını hayata geçirmemiz Değerli Genel Başkanımız, milletvekillerimizle beraber o işi de hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz. Kayseri'nin eskiden olduğu gibi bir merkez, bir dağıtım bölgesi olma açısından önemli bir ticari potansiyeline katkı sağlayacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.