Elitaş: 'Kayseri-Ankara hızlı trenine 2 buçuk yıl sonra kavuşmuş olacağız'

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş; Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki heyetle birlikte Ankara-Yerköy-Kayseri arasında yapımı devam eden yüksek hızlı tren hattı şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Kayseri-Yerköy arasında yapımı süren hızlı trenle ilgili yetkililerden bilgi alarak yerinde inceleme yapan Elitaş, “Proje Müdürümüz Serkan Bey sağ olsun bizlere, 139+3 kilometrelik Yerköy-Kayseri hattı kapsamında, Ankara-Kayseri ve dolayısıyla İstanbul-Ankara-Kayseri hızlı tren bağlantısıyla ilgili bilgi verdi. Bu tren inşallah Ankara’dan kalkınca 1 saat 45 dakikada Kayseri’ye ulaşmış olacak. Oradan da İstanbul’a gidiş 4 saat sürecek. Ankara-İstanbul arasındaki süper hızlı tren hayata geçtiğinde, muhtemelen Kayseri-İstanbul arası da 4 saatlik bir sürede tamamlanmış olacak. 2028 yılı Kasım ayı hedefli bu projede, yer teslimi 1 Ağustos 2023’te yapılmış. Bugün 1 Ağustos 2025 ve bu iki yıllık sürede toplam imalatın yaklaşık yüzde 19,3’lük kısmı tamamlanmış. Genel anlamda sanat yapıları ortaya çıkarılmış. Sanat yapıları tamamlandıktan sonra çalışmalar daha da hız kazanacak. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürü Sayın Yalçın Bey ile yaptığımız telefon görüşmesi doğrultusunda, projeyi 2027 yılı sonuna varmadan tamamlamayı planlıyorlar. Rabbim kaza bela vermesin. Burada Yerköy, Himmetdede ve Düver hattında yaklaşık 2 bin 400 - 2 bin 500 civarında çalışan arkadaşımız var. Kazasız belasız bir şekilde, inşallah 2 buçuk sene sonra Kayseri-Ankara hızlı trenine kavuşmuş olacağız. Başta İç Anadolu’nun merkezi Kayseri’mizin hızlı trene kavuşması sürecinde bizleri onurlandıran değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri’ye yapılacak olan otoban projesine de değinen Elitaş, “Bildiğiniz gibi, bir taraftan hızlı tren çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da Ankara-Kayseri otoyolu projesi ihale edilerek hayata geçirildi. İnşallah otoyol projesi de tamamlandığında, hem kara yoluyla hem de demir yoluyla, Türkiye’nin merkezi Kayseri’ye her yönden hızlı bir ulaşım imkânı sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ (1HA) – Ankara-Yerköy-Kayseri arasında yapımı süren yüksek hızlı tren hattı şantiye alanında incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Kazasız belasız bir şekilde inşallah 2 buçuk sene sonra Kayseri-Ankara hızlı trenine kavuşmuş olacağız. Başta İç Anadolu’nun merkezi Kayseri’mizin hızlı trene kavuşması sürecinde talimatlarıyla bizleri onurlandıran değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş; Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki heyetle birlikte Ankara-Yerköy-Kayseri arasında yapımı devam eden yüksek hızlı tren hattı şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Kayseri-Yerköy arasında yapımı süren hızlı trenle ilgili yetkililerden bilgi alarak yerinde inceleme yapan Elitaş, “Proje Müdürümüz Serkan Bey sağ olsun bizlere, 139+3 kilometrelik Yerköy-Kayseri hattı kapsamında, Ankara-Kayseri ve dolayısıyla İstanbul-Ankara-Kayseri hızlı tren bağlantısıyla ilgili bilgi verdi. Bu tren inşallah Ankara’dan kalkınca 1 saat 45 dakikada Kayseri’ye ulaşmış olacak. Oradan da İstanbul’a gidiş 4 saat sürecek. Ankara-İstanbul arasındaki süper hızlı tren hayata geçtiğinde, muhtemelen Kayseri-İstanbul arası da 4 saatlik bir sürede tamamlanmış olacak. 2028 yılı Kasım ayı hedefli bu projede, yer teslimi 1 Ağustos 2023’te yapılmış. Bugün 1 Ağustos 2025 ve bu iki yıllık sürede toplam imalatın yaklaşık yüzde 19,3’lük kısmı tamamlanmış. Genel anlamda sanat yapıları ortaya çıkarılmış. Sanat yapıları tamamlandıktan sonra çalışmalar daha da hız kazanacak. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürü Sayın Yalçın Bey ile yaptığımız telefon görüşmesi doğrultusunda, projeyi 2027 yılı sonuna varmadan tamamlamayı planlıyorlar. Rabbim kaza bela vermesin. Burada Yerköy, Himmetdede ve Düver hattında yaklaşık 2 bin 400 - 2 bin 500 civarında çalışan arkadaşımız var. Kazasız belasız bir şekilde, inşallah 2 buçuk sene sonra Kayseri-Ankara hızlı trenine kavuşmuş olacağız. Başta İç Anadolu’nun merkezi Kayseri’mizin hızlı trene kavuşması sürecinde bizleri onurlandıran değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri’ye yapılacak olan otoban projesine de değinen Elitaş, “Bildiğiniz gibi, bir taraftan hızlı tren çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da Ankara-Kayseri otoyolu projesi ihale edilerek hayata geçirildi. İnşallah otoyol projesi de tamamlandığında, hem kara yoluyla hem de demir yoluyla, Türkiye’nin merkezi Kayseri’ye her yönden hızlı bir ulaşım imkânı sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.