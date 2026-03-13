Elitaş, 'Kayseri'nin değerlerine sahip çıkmak görevimiz'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş KUMSMALL tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Elitaş Kayseri’de bir firmanın ürününde taklit/tağşiş yaptığı tespit edilmesi üzerine yaptığı açıklama, “Kayseri’nin mantısı, pastırması ve sucuğu şehrin en önemli markalarından, değerlerindendir. Geleneksel varlıklarımızdan ve yıllar itibarıyla birbirimize geçen örneklerimizden birisi. Adını dağımızdan alan bir tesis maalesef taklit ve tağşiş diye ifade edilen, bizi de ziyadesiyle rencide eden, üzen bir şekilde üretim yapmış. Kalitesiz iş yapanlar varsa, bizim haklı gururumuzu haksız hale getirecekse, eğer bizim ünümüzü, dünya çapındaki değerlerimizi, uluslararası norm almış Kayseri pastırmamıza, sucuğumuza, mantımıza halel getirecek herhangi bir işlem yapılıyorsa bu bizim vatandaşlık olarak, Kayserili olarak görevimiz. Görüp de ihmal edersek vebalimiz. Ne demek; yanlış bir iş yaparak Kayseri’nin pastırmasını, sucuğunu 'kötü' diye andırmalarına müsaade etmek? Biz değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece değerlerimiz elden gider. Her yaptığımız ürünü kaliteli yapmamız gerekiyor” diye konuştu.