Elitaş, kendi adı verilen bulvarla ilgili ilk kez konuştu: 'Doğru Bulmuyorum'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan karar ile Kocasinan Bulvarı’nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Elitaş, vatandaşın tepkisini haklı bulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“O yolu çevreyolu olarak biliyorduk. Kocasinan olarak bilmiyorduk. Bilseydik zaten teklif olmazdı. Tarihe mal olmuş, sadece Kayseri değil adı ülkenin sınırlarını aşmış bir mimarımızın adının değiştirilmesi önce beni huzursuz etti. Sonra çocuklarım aradı. ‘Baba biz bunu doğru bulmuyoruz. Eğer uygun görürseniz, siz bu işten vazgeçsen çok doğru olur’ dediler. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı ve Valiyi aradım ve ‘bu beni rahatsız ediyor’ dedim. Onlar da ‘siz bilirsiniz, doğrusunu düşünmüşsünüz’ dediler. Onlar centilmenlik göstermişler ama bir tarihi değerin adını değiştirip bir faniye adının konmasını doğru bulmuyorum. Vatandaşın tepkisini de haklı buluyorum.”