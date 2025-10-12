Elitaş: 'Mobilyanın kalbi Kayseri'de atıyor'

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Vali Gökmen Çiçek, protokol üyeleriyle birlikte ANAMOB 4’üncü Mobilya Fuarı’nı gezdi. Mobilya fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Elitaş: “15 gün önce İstanbul'da yine böyle bir fuar vardı. Ama Kayseri'deki bu fuar hem mekan olarak hem de katılımcılar olarak Türkiye geneline hitap ettiği gibi uluslararası bir fuar olma özelliğini de kazanmış. Başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere, KAYMOS Başkanı ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kayseri, 1990'ların başından itibaren Türkiye'de mobilyacılığın çığır açmasına çok büyük bir ehemmiyet vermiş. Eskiden mobilya belli illerde alınırken sadece ilde üretilip ilde satılan bir durumdu. Ama Kayseri 1990'ların başından itibaren hem üretmeyi hem de pazarlamayı, satış yönünde yeni bir sistem ortaya koyarak olağanüstü bir ivme motivasyon yaratmıştır. 180 firmamızın katılımını ifade ettiler. Bu fuara 180 firmamız var. Gezdiğimizde de gördük. Salon sahibi firmalarımız ziyaretçilerden ve müşteri sayılarından da bayağı mutlu olduklarını ifade ettiler. Fuar, hem ihracat odaklı hem de yurtiçi odaklı bir şekilde olmuş. Mobilyanın kalbi Kayseri'de atıyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.