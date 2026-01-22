Elitaş Reddetti: Şimdi Sıra Özhaseki'de

Kayseri kamuoyunu günlerdir meşgul eden ve birçok farklı kesim tarafından eleştirilen, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın isminin Kayseri’de Kocasinan Bulvarı’na verilmesi yönündeki teklifin Elitaş’ın isteği üzerine geri çekildiği öğrenildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelen ve Ak Partili ve MHP'li meclis üyeleri tararfından kabul edilmesine rağmen, birçok farklı kesim tarafından eleştirilen teklif konusunda Mustafa Elitaş’ın daha önce haberdar edilmediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından gündeme alınan isim değişikliği önerisi, kamuoyunda Kayseri'nin kadim değerlerinin isimlerinin unutturulması ve kültür hafızasının yok sayılması anlamına geldiği yönündeki eleştiriler büyük yankı uyandırmıştı. Bazı azınlık çevreler teklife destek verirken, bazı kesimler ise bulvar isimlerinin şehir hafızası açısından korunması gerektiğini savundu. Tartışmalar sürerken Mustafa Elitaş’ın, isminin bir cadde ya da bulvara verilmesini istemediğini net bir şekilde ifade etmesi sürecin seyrini değiştirdi.

Mustafa Elitaş'ın kendi insiyatifi dışında yapılan bu isim değişikliğini reddetmesi Kayseri kamuoyunda büyük takdir toplarken, geçtiğimiz yıl adı değiştirilen Seyyid Burhaneddin Bulvarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Yine geçtiğimiz yıl Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, toplamda 42 kilometrelik, Talas Caddesi, Seyyid Burhanettin Bulvarı ve Erciyes Bulvarı'nın adının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla eski Kayserili Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı ‘Mehmet Özhaseki’'nin adı ile değiştirilmesi de benzer nedenlerle bir kısım çevreler tarafından eleştiri konusu yapılmıştı.

Eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bu değişim konusunda bir tasarrufunun veya talebinin olmadığı bilinirken Büyükşehir Meclisi'nin bu kararının Mehmet Özhaseki tarafından tensip edilip edilmediği merak konusu oldu.

Kayseri'nin kadim manevi değerlerinden Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve 33. Kuşak Peygamber evladı olan Seyyidi Burhaneddin'in isminin bu merkezi bulvardan kaldırılıp, hiç kullanılmayan ve bilinmeyen ara bir caddeye isim olarak verilmesi, onun adının merkezi bulvardan silinmesi şehir hafızası açısından bir çok insanın gönlünü yaralamışken, bu değişikliğin devam edip etmeyeceği de önümüzdeki günlerde Mehmet Özhaseki'nin tensip veya reddiyle kesinlik kazanacak.