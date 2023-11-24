Elitaş'tan Başkan Yalçın'a ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Elitaş ziyarette Başkan Yalçın’ın Öğretmen Günü’nü de kutladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz katıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ziyarette Başkanvekili Elitaş’a yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Başkanvekili Elitaş da Talas’ın gelişmesi ve güzelleşmesi adına yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’ı tebrik etti. Elitaş, ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmen başkan Mustafa Yalçın’ın gününü de kutladı.

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve beraberindekiler, Dedeoğlu Camii’nde kıldıkları cuma namazının ardından Talas Belediyesi Osmanlı Evi’nde vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Burada bulunan öğretmenlere çiçek veren Elitaş ve beraberindekiler, Öğretmenler Günü’nü kutladı.